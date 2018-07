Madagascar: Territorialisation des ODD - « Cela nécessite une planification inclusive, institutionnalisée et coordonnée »

Avec tous ces outils qui sont des illustrations parmi tant d'autres, et les efforts du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, cette dernière connaît un début de concrétisation quoique timoré...

Il s'agit, entre autres, de la stratégie nationale de développement local (PNADL) étant un outil indispensable dans l'atteinte de cette finalité et se coordonne avec les autres outils techniques de planification. Nous notons également l'effectivité de l'Institut national de la Décentralisation et du Développement Local, aux côtés des autorités locales.

Néanmoins, il a souligné que cela nécessite - pour reprendre ses termes - « une planification inclusive, institutionnalisée et coordonnée, tenant en compte les dimensions horizontales, verticales, multisectorielles et transnationales des actions menées ».

« Les changements pour le mieux sont rarement le fruit du hasard ». C'est le message du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Tianarivelo Razafimahefa, hier, à New York dans le cadre du sixième forum mondial sur le développement durable.

