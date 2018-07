Madagascar: PM Ntsay Christian - « Application stricte et permanente des plaques rouges »

L'article 63 de la loi organique portant régime général des élections et des référendums stipule effectivement que « l'usage de ressources administratives, notamment l'accès à des équipements publics dont les véhicules et les bâtiments administratifs, visant à promouvoir des activités de campagne électorale ou référendaire, est interdit ( ».

L'article 6 précise du reste que « toute sortie de véhicule administratif doit faire l'objet d'un ordre de sortie signée par l'autorité compétente. Les noms de personne transportées doivent être inscrits dans l'ordre de sortie ». L'article 7 de spécifier expressément que « tout véhicule de service doit être muni d'un livret de bord et d'un livret d'entretien et de réparation ».

« J'attache la plus haute importance à l'application stricte et permanente des présentes instructions », spécifie-t-il d'ailleurs dans la circulaire n°09-PM/SGAG/18 du 08 juillet 2018 destinée à toutes les Institutions et à tous les ministères.

Tous les détenteurs et utilisateurs des véhicules administratifs ont encore ou n'ont plus (c'est selon) qu'une dizaine de jours pour se conformer au circulaire du Premier ministre Ntsay Christian qui a fixé « un délai impératif d'un (01) mois » à compter du 28 juin 2018 pour le rétablissement de l'usage des plaques rouges ».

