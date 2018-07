Madagascar: Hippisme - Retour gagnant pour Mascotte de Star

Les contribuables ne verront plus les choses en noir avec le rétablissement des plaques rouges sur tous les… Plus »

Outre Jean-Baptiste Rakotohanja déjà vainqueur de la 2e course avec Pistiolet Flamme, Patrick Rakotoarivelo signa aussi le doublé de la réunion. D'abord avec Nuage de Fanorona lors de la 1re course puis ensuite Oiseau d'Or lors de la 3e épreuve.

La réunion de dimanche à Mahazina de l'AHCEL a permis à Mascotte de Star de nous rappeler nos bons souvenirs quand elle damnait le point à tout le monde. Et puisant dans ses dernières énergies, elle est parvenue avec l'aide de Gil Chezard Ralaivonitsoa à coiffer Nelly Fly qui faisait la course en tête sous la conduite de Jean Baptiste Rakotohanja.

