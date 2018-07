Angola: Le pays et la RD Congo signent un accord-cadre sur le secteur de l'électricité

Cabinda — L'Angola et la République démocratique du Congo ont signé mercredi l'accord-cadre de coopération dans le domaine de l'énergie, qui rendra possible la construction de la ligne de transport d'électricité de 220 kV du barrage d'Inga à la province de Cabinda.

Ce protocole, signé dans la ville de Cabinda, a été paraphé par les ministres de l'Energie et de l'Eau de l'Angola, João Baptista Borges, et de l'Energie et Ressources Hydrique de la République Démocratique du Congo (RDC), Ingele Ifoto.

La ligne de transmission d'énergie commencera à partir du barrage d'Inga en RDC en passant par les villes congolaises de Boma et Muanda et plus tard pour le territoire angolais de Cabinda sur une longueur de 179,4 km en RDC et 47,5 km en Angola.

Selon le compte rendu de la réunion, les parties doivent établir des bases générales de coopération entre les deux gouvernements dans le domaine de l'électricité, en vue de contribuer au développement de leurs populations et de renforcer la coopération par des actions concrètes à mettre en œuvre. Le gouverneur de Cabinda, Eugénio Laborinho, qui a été témoin de l'acte, a déclaré que la signature de cet accord cadre marque une voie importante pour la réalisation du rêve de la population de cette province de voir résolu le problème de l'électricité.

Avec la signature de l'accord-cadre, la province de Cabinda mettra à profit son activité industrielle, considérant comme priorité le Port d'eaux profondes de Caio, le Pôle industriel de Fútila et les projets du secteur agricole.

A l'occasion, le ministre de l'Énergie et des ressources hydriques de la RDC, Ingele Ifoto, s'est dit très heureux pour la réalisation d'une autre étape visant à consolider les relations entre les deux pays, et recommande à cet effet le comité technique de travailler pour que l'accord soit mis en œuvre.

A son tour, le ministre angolais de l'Energie et de l'Eau, João Baptista Borges, a souligné que le projet Inga-Cabinda sera le premier des autres à être réalisé dans l'avenir par l'Exécutif, basé sur des solutions mutuellement avantageuses.

La construction de la ligne d'alimentation électrique à partir du barrage d'Inga en RDC et qui fournira au-delà de la ville de Cabinda (Angola), les villages Boma et Muanda (RDC), n'est pas le seul projet que les deux Chefs d'Etat veulent développer.