Angola: Plus de 200.000 demandes d'emploi enregistrées en cinq ans

Luanda — Les centres d'emploi ont enregistré 203.231 demandes d'emploi entre 2013 et 2017, dont 66.438 femmes (33%) et 136.793 hommes (67%), a déclaré mercredi le secrétaire d'Etat au Travail et à la Sécurité Social, Manuel Moreira.

Le responsable parlait sur "Le système national d'emploi et de formation professionnelle: vision, mission, stratégies de développement et résultats" lors de la 4ème Rencontre nationale sur l'emploi et la formation professionnelle, qui se déroule jusqu'à jeudi à Luanda.

Il a souligné que 91.246 postes vacants et 87.071 placements ont été enregistrés, et que les entreprises, durant la période précédente ont directement créé 97.308 emplois.

Manuel Moreira a précisé que 270 licences d'agences de placement et 99 licences d'affectation temporaire de travailleurs avaient été délivrées.

Il a indiqué que 270 agences de placement privées fonctionnent actuellement, enregistrant 12.284 demandes d'emploi, 1.925 postes vacants et 1.786 postes.

Les objectifs de la rencontre étaient de présenter les résultats obtenus dans les domaines de la formation professionnelle et de l'emploi pour la période 2013-2017, ainsi que les finalités et les défis pour la fourniture de main-d'œuvre qualifiée en temps opportun conformément au plan national de formation, en particulier avec le développement des programmes et actions recommandés dans le PDN 2018-2022.

Au cours de la réunion, divers sujets sont abordés, tels que la mise en œuvre du système national de qualification en Angola, la promotion de l'agro-industrie comme une stratégie durable pour le développement des communautés et la création d'emplois, entre autres.

Participent à l'événement, les responsables des organes centraux et locaux de l'Etat, les représentants des entreprises publiques et privées, des syndicats d'associations professionnelles.