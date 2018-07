Congo-Kinshasa: Chancel Mbemba - Porto prêt à l'accueillir, mais ça cale toujours

L'AS Vita Club (RDC) et l'ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire) se sont respectivement inclinées face à… Plus »

A Bola titre dans son édition de mardi: « Un mois à attendre Mbemba. » En effet, cela fait depuis plus d'un mois que le FC Porto a trouvé un accord avec le joueur pour un contrat de quatre ans, mais ça cale toujours au niveau des clubs. Car les Lusitaniens ne voudraient pas payer la clause libératoire de 8 millions d'euros et tenteraient de la faire diminuer.

Chancel Mbemba était proche d'un accord avec Anderlecht, mais Porto est arrivé et le joueur a préféré le défi portugais. Cependant, l'affaire tarde à se conclure... Après avoir fait les beaux jours d'Anderlecht, Chancel Mbemba avait franchi la Manche et était allé s'installer à Newcastle. Depuis, il réalise de bonnes prestations sous le maillot des Magpies et est donc logiquement courtisé. Le journal portugais A Bola rapporte que Porto se serait renseigné sur le joueur.

