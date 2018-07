Algérie: Une cache pour terroristes détruite à Aïn Defla et une bombe artisanale à Skikda

ALGER, 19 juil. 2018 (APS) - Une (1) cachette pour terroristes a été détruite mercredi à Aïn Defla par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), alors qu'une bombe artisanale a été détruite à Skikda, indique jeudi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de recherche et de ratissage menée près de Aïn Defla (1e Région militaire) un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 18 juillet 2018, une (1) cachette pour terroristes contenant des quantités de vivres, tandis qu'un autre détachement a détruit une (01) bombe de confection artisanale à Skikda (5e RM)", précise la même source.

Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des Garde-frontières "ont saisi, lors d'une patrouille de reconnaissance menée dans la localité frontalière de Béni Ouenif, wilaya de Béchar (3e RM), 62,45 kg de kif traité, alors que des Garde-côtes ont saisi 1,02 kg de la même substance, à El-Ghazaouet (2e RM)".

Dans le même contexte, un détachement de l'ANP "a intercepté, à In Guezzam (6e RM), un (1) contrebandier et saisi un (1) véhicule tout-terrain et (4,85) tonnes de denrées alimentaires".

En outre, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté deux (2) individus en possession de trois (3) fusils de chasse sans papiers, ainsi qu'une quantité de cartouches et de poudre noire, à Tiaret (2e RM)", rapporte le communiqué.