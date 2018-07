Maroc: Le front Polisario continue à défendre les ressources du peuple sahraoui (diplomate sahraoui)

Le Raja a réussi à se jouer de l'ASEC Mimosas. Dominateur dans le jeu, les Jaune et Noir de Côte… Plus »

Pour leur part, les représentants des syndicats des travailleurs ont exprimé, dans leurs interventions, leur soutien au peuple sahraoui dans sa lutte légitime, demandant au gouvernement d'Espagne d'assumer ses responsabilités et de contribuer efficacement et sérieusement à la décolonisation du Sahara Occidental, tout en affirmant leur participation aux manifestations de samedi prochain pour soutenir la question juste du Sahara occidental.

Le diplomate sahraoui a présenté un exposé général sur les dernières évolutions de la question sahraouie, notamment en ce qui concerne la tournée de l'Envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara Occidental, durant laquelle il avait pu s'entretenir avec les deux parties du conflit sur la reprise des négociations directes et s'enquérir de la situation aux territoires occupés ainsi que la décision du sommet des chefs d'Etats et gouvernements de de l'Union africaine (UA), tenue récemment à Nouakchott (Mauritanie), portant création d'un mécanisme afin de parvenir à une solution au conflit entre la République sahraouie et le Maroc en coordination et collaboration avec l'ONU.

A ce propos, M. Hamdi Mansour a exprimé le mécontentement du front Polisario quant aux "tentatives répétées" de la Commission européenne visant à contourner les décisions de la CJUE et l'avis du conseiller juridique des Nations Unies (ONU) concernant l'exploitation des ressources sahraouies, relevant, dans ce sens, la conformité de ces décision à l'avis de la Cour internationale de Justice à La Haye (1974)". Il a affiché, par ailleurs, la volonté des autorités sahraouies à faire face à ces tentatives devant les tribunaux et les fora internationaux.

S'exprimant lors d'une conférence de presse, tenue au siège des syndicats canariens des travailleurs, le diplomate sahraoui a mis en avant la bataille juridique menée par le front Polisario en Europe en vue de protéger les ressources naturelles sahraouies, exhortant toutes les compagnies européennes à respecter l'arrêt de la CJUE confirmant que le Maroc n'a aucune souveraineté sur le Sahara Occidental qui est un territoire autonome, non concerné par le champ d'application de l'accord de pêche conclu entre le Maroc et l'Union Européenne (UE).

SANTA CRUZ DE TENERIFE (ESPAGNE) - Le représentant du front Polisario aux Canaries espagnoles, Hamdi Mansour, a affirmé que le front Polisario, en tant que représentant légitime et unique du peuple sahraoui, "continue à défendre les richesses des sahraouis", appelant toutes les compagnies et les entreprises européennes à respecter l'arrêt de la Cour de Justice européenne (CJUE) ayant confirmé que le Maroc n'a aucune souveraineté sur le Sahara Occidental.

