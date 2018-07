Algérie: Réunion au ministère de la Santé sur les principales préoccupations des sages-femmes

Dans ce cadre, "il a été convenu d'organiser conjointement et prochainement des rencontres d'information avec les sages-femmes autour de ce guide et de son importance en matière d'amélioration de la prise en charge de la femme enceinte".

Concernant la couverture juridique de la sage-femme dans l'exercice de ses fonctions, les représentantes de cette corporation ont signalé "des insuffisances en matière de tâches et missions dévolues à la sage-femme" et demandé à "définir le champ des compétences des sages-femmes" afin de déterminer les responsabilités, tout en se disant "disposées à participer à l'élaboration d'un référentiel métier ainsi qu'aux projets interministériels pour la mise à jour et la révision de la nomenclature des actes et des médicaments et l'introduction de cette dernière dans la carte Chifa".

Les représentantes des sages-femmes ont tenu à relever, dans ce cadre, que "les capacités de formation actuelles restent insuffisantes" et ont demandé, "dans un souci de partage et de couverture équitable en ressources humaines", la création d'un établissement dans le Sud.

"La progression de la carrière de la sage-femme, l'amélioration de sa couverture juridique dans l'exercice de ses fonctions et sa contribution active à la mise en place des réseaux intégrés de prise en charge de la femme enceinte ont été les principaux points à l'ordre du jour de la réunion" entre la commission centrale chargée du suivi des dossiers des partenaires sociaux au ministère et la délégation du syndicat national des sages-femmes, affilié à la Fédération nationale des travailleurs de la santé (FNTS/UGTA), précise-t-on de même source.

ALGER- Les principales préoccupations des sages-femmes ont fait l'objet d'une réunion qui a regroupé, au siège du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, des responsables de ce département et une délégation du syndicat national des sages-femmes, indique jeudi un communiqué du ministère.

