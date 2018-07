Maroc: Mehdy Guezoui - Le Marocain est impatient de débuter la saison avec le VAFC

Le Raja a réussi à se jouer de l'ASEC Mimosas. Dominateur dans le jeu, les Jaune et Noir de Côte… Plus »

Mehdy Guezoui a abordé la préparation d'avant saison avec sérieux et optimisme qui se traduisent par un rendement jusque-là satisfaisant. « Cela me fait du bien. Je suis sur 2 buts et une passe décisive en 4 matchs de préparation. Je me sens mieux physiquement. Je travaille pour l'équipe, dans un rôle important. J'espère enchaîner. Mais je ne me prends pas la tête au niveau des buts, car je sais qu'il y aura des moments difficiles. »

« J'ai hâte de commencer cette saison, et de voir ces pépins physiques derrière moi. L'année passée, après une grosse saison de National, je suis arrivé avec de grosses ambitions. Cela s'est bien passé les 2 premiers matchs, avant d'être stoppé par une blessure, a rappelé l'attaquant de 29 ans dans un entretien accordé à MaLigue2. Cet été par exemple, où je suis bien mieux. Je sens que j'accepte mieux la préparation physique que l'an dernier. Physiquement, je devais être un peu à la rue, et je l'ai payé cash, » a précisé Guezoui qui a fait la majeure partie de sa carrière en national avant de rejoindre tardivement la Ligue 2 la saison dernière.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.