Algérie: Réalisation de 22.000 km de réseau électrique au niveau national depuis 2013

Blida — Le Groupe Sonelgaz a réalisé, depuis le lancement, en 2013, de son premier plan d'urgence pour le renforcement du réseau électrique, 22.000 km de réseau électrique de moyenne et faible tension au niveau national, a indiqué mercredi soir à Blida à l'APS, la chargée de communication du Groupe.

S'exprimant en marge de la clôture de la caravane nationale de sensibilisation à la consommation rationnelle de l'énergie à Blida, Mme Fatma Zahra Merzouki a précisé que le groupe Sonalgaz avait investi, depuis 2013 jusqu'à ce jour, dans la réalisation de 22.000 km du réseau électrique à moyenne et faible tension et de 16.900 transformateurs électriques.

La responsable a fait savoir, en outre, que le groupe et la société de distribution avaient réalisé ces projets en dépit de toutes les difficultés rencontrées sur le terrain, à l'instar des attaques menées contre les installations influant la continuité du service et de l'opposition des habitants à ces projets importants, soulignant que l'investissement dans le facteur humain avait grandement contribué dans la réalisation de ces projets.

Ces réalisations, poursuit la même responsable, ont permis au groupe de diminuer les perturbations en termes de coupure d'électricité et d'accélération des délais de réparation des pannes et de raccordement des zones éloignées à l'électricité, et partant, l'amélioration de la prestation fournie aux citoyens.

Mme Merzouki a appelé, à ce propos, les clients à la préservation de l'énergie et à la rationalisation de la consommation à travers de simples comportements consistant à éteindre les lumières dans les chambres libres et à ne pas exagérer dans l'utilisation de climatiseur et d'autres machines électriques.

La moyenne de consommation par client en matière de basse tension au nord du pays s'élève à 3800 KW/année et à 6700 KW/année dans le sud, a précisé Mme. Merzouki, soulignant que cette consommation représente 10 fois la consommation mondiale en énergie. L'éclairage représente 30% de la facture annuelle d'énergie et la climatisation 40% de la facture du consommateur, a-t-elle ajouté.

Rappelant que la rationalisation de l'utilisation de l'énergie se fait progressivement, la responsable a mis en avant l'accompagnement, par la société de distribution, des clients à travers la création du service de simulation sur son site web permettant au client de constater la baisse de la consommation.

La société a également lancé le service "Aalemni" ou "informe-moi" rappelant les clients via messagerie téléphonique du montant de la facture et des délais de paiement permettant son téléchargement et le règlement via internet sans se déplacer à l'agence.

Le nouveau système de gestion de clients sera lancé en 2019 en vue de moderniser l'entreprise en réponse aux exigences des clients et pour être en diapason avec les TIC, a annoncé Mme Merzouki.

A rappeler que le coup d'envoi de la caravane nationale de sensibilisation à la rationalisation de la consommation d'énergie a été donné le 1 juillet depuis Biskra, compte tenu de la grande consommation enregistrée dans cette wilaya pour des raisons climatiques, démographiques, économiques et agricoles.

Initiée par la société algérienne de distribution et le groupe Sonelgaz en collaboration avec la Radio algérienne et quelques associations locales, la caravane qui a sillonné 16 wilayas a marqué sa dernière halte mercredi à Blida.

A cette occasion, les organisateurs ont appelé les citoyens à éteindre la lumière dans les chambres vides et de régler le climatiseurs à 25 entre 21h00 et 22h00 les sensibilisant à la nécessité de la rationalisation de l'utilisation de l'énergie.