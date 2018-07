Algérie: JAJ - Le président Bouteflika décoré de l'ordre du Grand mérite du sport et de l'olympisme africain

Pour garantir le bon déroulement des JAJ-2018, l'Algérie n'a ménagé aucun effort. Elle veut offrir les meilleures conditions d'accueil, d'entraînement, d'hébergement et de compétition aux sélections et aux sportifs participants du continent africain.

"Au nom de l'ACNOA et le conseil exécutif réuni le 16 juillet 2018, nous avons l'honneur de décorer le Président Bouteflika en reconnaissance de son rôle historique en tant que leader au service des peuples africains et son engagement pour les mouvements africains et les comités sportifs nationaux africains", a-t-il dit.

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu cette distinction au nom du Président, Abdelaziz Bouteflika, lors d'une cérémonie, à laquelle ont assisté des membres du gouvernement et d'importantes personnalités de pays africains et autres représentants des instances sportives internationales présents à ces jeux continentaux qui verront la participation de quelque 3300 athlètes issus de 54 nations, engagés dans 30 disciplines.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.