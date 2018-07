Algérie: Hamidou enchante le public algérois

Depuis les années 1980 où il venait d'entamer sa carrière solo, Hamidou compte à son actif une vingtaine d'albums, dont "Algérias" sorti en 2013, et plusieurs tournées nationales et internationales où il a eu à représenter l'Algérie dans plusieurs manifestations.

Les musiciens, parmi lesquels, Amine Bouadda, (par ailleurs comédien) au tar, assurant également les rôles de choristes dans la reprise des refrains, se sont distingués par leur professionnalisme et la qualité technique de leur jeu à mettre en valeur les sonorités classiques ou traditionnelles de leurs instruments, à l'instar du banjo, du violon alto, du nay et de la guitare.

Du hawzi, à la variété algérienne, passant par le chaâbi, l'infatigable Hamidou, tout en sueur dans son costume de scène, dont il s'était déjà débarrassé de la veste, a ensuite enchaîné dans le genre kabyle, "Ch'figh", "Essendou" et "Azwaw" du célèbre Idir et "Am laâyoun nettir" (folklore).

Parmi les chansons au programme, celles interprétées dans le mode "Sika", où l'artiste a enchaîné les pièces, Istikhbar (en Espagnol), "Men hobbiha had el ghazala", "Men sabni gomri wentir", "Lamouni li gharou menni", "Laâziza", "Djazaïria" (du grand Mohamed Lamari), "Mahalli ezzine" et "Farha ou zahwa".

Présentées en plusieurs parties dans des variations modales et rythmiques, les pièces entonnées ont hautement été appréciées par l'assistance qui, à l'issue de chaque partie, manifestait sa reconnaissance à l'artiste par des applaudissements répétés et des youyous nourris.

L'artiste, plus connu de prime abord comme chanteur hawzie, a servi tous les goûts, étalant une trentaine de pièces, entre reprises et chansons du patrimoine, " choisies au feeling du moment", a-t-il expliqué.

