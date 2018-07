Angola: Le pays donne priorité au logement pour les jeunes

Luanda — L'Angola envisage de promouvoir un meilleur équilibre dans la vente et la distribution de maisons pour accorder une attention particulière aux jeunes et femmes, considérés comme des groupes en désavantage, a réitéré mercredi à New York, la ministre de l'Aménagement du Territoire et Habitat, Ana Paula de Carvalho.

Intervenant sur la tribune de l'ONU, Ana Paulo de Carvalho, qui participe au Forum de New York sur l'Objectif du développement durable (ODS), a souligné que cette mesure vise la protection des veuves d'anciens combattants et vétérans de la patrie et des jeunes ayant un faible revenu salarial.

Cette mesure est destinée à créer des conditions de logement pour les populations et à assurer des infrastructures modernes dans les villes angolaises, selon le Nouvel agenda urbain - a-t-elle affirmé.

La responsable a souligné la prétention d'aménager le territoire et de définir des programmes pour la création de nouvelles infrastructures et de normes de construction.

Il a fait savoir que les autorités angolaises développaient la zone de logement pour éviter l'exode, comme cela s'est produit pendant le conflit armé en Angola.

En ce qui concerne l'expérience, la gouvernante a dit qu'il ya une tentative d'approche de la communauté de langue portugaise, soulignant une récente visite du personnel de son ministère et de l'Administration du Territoire et Réforme de l'Etat au Cap-Vert, où ils ont pu évaluer la mise en œuvre des politiques de logement dans ce pays, afin d'adapter le positif en Angola.