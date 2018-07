Angola: La BM octroie 280 millions de dollars pour l'agriculture et l'eau

Luanda — Deux cent quatre-vingt millions de dollars seront mis à disposition par la Banque mondiale (BM) pour le financement supplémentaire du deuxième Projet de développement institutionnel pour le secteur de l'eau (PDISA2) et du Projet de développement de l'agriculture commerciale.

Cette valeur résulte d'un accord financier signé jeudi, à Luanda, par le ministre des Finances, Archer Mangueira, le président du Fonds de garantie de crédit, João Júlio et le représentant de la Banque mondiale en Angola et Sao Tomé-et-Principe, Oliver Lambert.

A l'occasion, le ministre des Finances, Archer Mangueira, a déclaré que les deux accords de financement apporteront une contribution importante à l'économie angolaise, au moment où il y a des défis majeurs pour la diversification de l'économie, étant encadrés dans le Plan développement national (PDN) 2018-2022.

Il a expliqué que le projet d'agriculture commerciale fait partie d'un vaste programme qui bénéficie également d'un financement de l'Agence française de développement de l'ordre de 100 millions de dollars.

A son tour, le représentant de la Banque mondiale a dit que le financement supplémentaire d'un montant de 150 millions USD du PDISA2 contribuera à accroître la couverture des services d'approvisionnement en eau dans neuf villes, dont Lubango, Ndalatando, Dundo, Luena, Moçamedes, Cuito , Huambo, Malange et Uíge. Il a souligné que cette valeur renforcera également la capacité institutionnelle des compagnies provinciales d'eau et d'assainissement, de la Direction nationale de l'eau, de l'Institut de réglementation des services d'électricité et d'eau et de l'Institut national des ressources hydrique de l'Angola.

Selon le projet, des activités de soutien et de renforcement institutionnel seront étendues au sous-secteur de l'assainissement grâce à la mise en œuvre d'un projet pilote. En ce qui concerne le PDISA2, il a expliqué qu'il bénéficiera à environ 1,2 million de personnes dans ces neuf villes, avec des services publics de raccordement à l'eau.

Le Projet de développement de l'agriculture commerciale, d'une valeur de 130 millions de dollars contribuera à accroître la productivité et l'accès au marché pour les bénéficiaires éligibles le long de deux corridors routiers établis.

Ainsi, les deux couloirs sont les suivants: (A) Luanda-Bengo-Cuanza Norte- Malange et (B) Luanda-Bengo-Cuanza-Sud- Huambo et Nord de Huila), qui relient la principale région agricole du plateau central aux plus importants marchés urbains de Luanda.