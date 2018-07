Congo-Kinshasa: Qu'attendent les Congolais du discours de Kabila?

Le conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et le conseil de sécurité des Nations… Plus »

"Un état des lieux" c'est ce qu'attend cet habitant de Lubumbashi. "On veut savoir d'où on vient, où on est et où on va", dit-il.

D'autres par contre, attendent que l'allocution porte seulement sur l'état de la nation. "Nous n'attendons presque rien de spécial parce que le président Kabila a dit qu'il respecte la constitution. Il va nous parler de l'état de la nation et les enjeux politique, social, économique et financier."

A Lubumbashi chef-lieu de la province du Haut-Katanga, dans le sud-est de la RDC, le discours de Joseph Kabila est attendu impatiemment. Certains pensent pense que c'est une occasion pour le président d'annoncer s'il sera candidat ou pas. "Tout ce qu'on attend de ce discours est qu'il annonce le nom de son dauphin et qu'il dise clairement qu'il ne sera plus candidat à l'élection présidentielle."

