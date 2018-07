Burkina Faso: Ecole nationale des douanes - "La promotion intégrité"pour des recettes optimales

Quant au parrain de la "Promotion intégrité", le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Alpha Barry, il a conseillé ses filleuls à faire honneur à leur patrie par des comportements dignes et intègres. Aux douaniers étrangers, qui vont rejoindre leurs pays, il leur a demandé d'être de vaillants ambassadeurs du Burkina Faso dans leurs pays respectifs. "Une fois arrivés dans vos administrations, vous devrez vous distinguer des autres par votre intégrité et votre rigueur au travail.

Le délégué des élèves sortants, Kassouma Nébié, a assuré la patronne de la cérémonie, la ministre de l'Economie, des Finances et du Développement, Hadizatou Rosine Coulibaly et le directeur général de l'Ecole nationale des douanes (END), Casimir Sawadogo, qu'ils sont prêts à accomplir avec professionnalisme les missions assignées à leurs administrations.

171 élèves douaniers parmi lesquels 51 inspecteurs, 70 contrôleurs, 50 assistants, ont reçu le jeudi 19 juillet 2018 à Ouagadougou leur diplôme et galons à l'occasion de la cérémonie officielle de sortie de promotion 2018. Baptisée "Promotion intégrité", elle compte plusieurs nationalités. Il s'agit de 134 Burkinabès, 15 Congolais, 18 Gabonais, 1 Centrafricain, 2 Togolais et 1 Nigérien.

