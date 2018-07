Cote d'Ivoire: Études universitaires - Trois jeunes ivoiriennes obtiennent des bourses américaines

Ramata Ly-Bakayoko a salué «l'ouverture d'esprit» du président de l'Université Nord-Sud d'Abidjan et de l'Institut Famah de Dimbokro, Diabaté Mory, pour toutes ces initiatives de coopération avec l'Université d'Arkansas qui contribuent au développement de la Côte d'Ivoire. Elle s'est réjouie de la place accordée aux femmes dans les projets et félicité les futures étudiantes aux Usa pour leur brillante sélection.

Un laboratoire sera construit, à cet effet, à Dimbokro pour l'analyse des sols, la génétique animale et végétale, la chimie alimentaire, la biochimie et la chimie, la microbiologie et les mines (analyse des roches).

Le contrat de collaboration permet, outre un échange d'étudiants et d'enseignants, l'expérimentation et la mise en œuvre de projets agricoles dans «le Delta du N'Zi».

Robert Zack Carr, vice-président de l'Université d'Arkansas et chef de la délégation américaine, a indiqué que les étudiantes ivoiriennes seront surtout formées aux méthodes agropastorales en riziculture. Il a relevé que l'Arkansas est le premier producteur de riz des Usa et que les apprenantes bénéficieront des meilleurs outils pédagogiques.

Ces trois étudiantes, sélectionnées au terme d'un test rigoureux d'octroi de bourses, ont été présentées le 17 juillet, à la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le Pr Ramata Ly-Bakayoko, au pôle scientifique et d'innovation de l'Ufhb à Bingerville.

Maïmouna Koné, en master 2 de physiologie végétale à l'Université Félix Houphouët-Boigny (Ufhb), Malika Affran, en licence 3 de mines, géologie, pétrole et environnement au groupe Loko et Awa Eba Blin Diagne, en licence 3 de génie civil également au Loko, vont désormais poursuivre leurs études à l'Université d'Arkansas de Pine Bluff aux États-Unis.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.