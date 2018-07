Burkina Faso: ENAM - 1025 nouveaux " leaders " pour l'administration

Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a présidé, le jeudi 19 juillet 2018 à Ouagadougou, la cérémonie de sortie de 1025 nouvelles compétences de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature (ENAM). L'événement était placée sous le thème : « L'énarque au cœur de la performance de l'administration publique : dévouement et leadership ».

La vraie réussite dans la carrière professionnelle d'un énarque se mesure à l'aune de son dévouement à la patrie. Ce qu'a dit le Premier ministre (PM), Paul Kaba Thiéba, aux 1025 nouvelles compétences que l'Ecole nationale d'administration et de magistrature (ENAM) a mis à la disposition de l'Etat, le jeudi 19 juillet 2018.

Au cours de la cérémonie de sortie de promotion, marquée par la remise de parchemins et de prix, le PM a expliqué aux élèves de l'ENAM que le dévouement signifie le respect et l'attachement à son pays, le don de soi, la rigueur et l'abnégation au travail. La promotion sortante a pris comme nom de baptême : « leadership et innovation ».

Il les a invités à la performance, c'est-à-dire « la capacité à atteindre des résultats prédéfinis » et au leadership, « capacité à dégager, à partir d'une lecture de l'environnement externe et interne, une vision du devenir de son organisation » de manière à en augmenter la performance.

« Faire preuve de leadership dans l'administration publique, c'est surtout accepter de jouer un rôle critique sur le plan des changements organisationnels, savoir agir et faire agir dans des environnements complexes, incertains et souvent turbulents », a-t-il lancé aux élus du jour.

Pour le chef du gouvernement, les qualificatifs « inefficace, non efficient, bureautique » collés à l'administration publique interpellent l'exécutif et imposent à l'ENAM des réformes profondes et courageuses dans la formation des agents publics.

Le directeur général de l'école, Awalou Ouédraogo, est déjà dans cette dynamique. Il a promis de faire de l'établissement un centre d'excellence et d'innovation, avec une formation de type expérientiel dispensée à des élèves qui comprendront qu'il faut de la rigueur, de la performance et un sens élevé du respect de l'autorité de l'Etat.

« N'attendez rien de l'usager ... »

Il pense à faire séjourner ses élèves quelque 45 jours en milieu militaire afin qu'ils y acquièrent le patriotisme.

Pour sa part, le PDG du groupe EBOMAF, parrain de la cérémonie, a, par la voix de sa représentante, Liza Bonkoungou, félicité ses filleuls et leur a rappelé que la performance de l'administration publique rime avec des agents professionnellement compétents, conscients et imbus du sens du service public.

La représentante a conseillé aux lauréats d'être d'ardents défenseurs de l'intérêt général, d'incarner les valeurs de l'intégrité et du civisme et de respecter la neutralité politique de l'administration.

« N'attendez rien de l'usager du service public sauf la satisfaction du devoir bien fait », a-t-elle martelé. Quant au délégué des élèves, Sékou Cissé, il a, comme bilan des activités du bureau des stagiaires, tablé notamment sur l'organisation de conférences publiques, de la coupe du DG et d'une sortie d'études dans l'Ouest du pays.

Il a souhaité que les difficultés telles que l'inadéquation de la bibliothèque, de l'infirmerie et les eaux de pluies stagnantes dans la cour de l'établissement soient résolues. Le bureau des étudiants a élu le maire de Koudougou, Maurice Moctar Zongo, comme personnalité énarque 2018.

Le ministre d'Etat auprès de la présidence du Faso, Simon Compaoré, invité d'honneur à la cérémonie de sortie de promotion, et le parrain ont reçu le prix du leadership de la part des élèves. Les majors des différentes filières ont reçu leur parchemin.