Burkina Faso: Administration pénitentiaire - Mieux intégrer le genre dans les rangs de la GSP

Le ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique à travers la direction générale de la Garde de sécurité pénitentiaire a organisé, du 16 au 18 juillet à Koudougou, un atelier de formation sur le concept et intégration du genre dans l'administration pénitentiaire.

Le gouvernement burkinabè, dans sa volonté de lutter contre les inégalités et les disparités entre les hommes et les femmes, a adopté en 2009, la Politique nationale genre (PNG) avec pour vision de disposer à terme, d'une société débarrassée de toutes les formes d'inégalité et d'iniquité de genre, et qui assure, à l'ensemble de ses citoyens et citoyennes, les sécurités essentielles pour leur épanouissement social, culturel, politique et économique.

Pour ce faire, le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, à travers la Direction générale de la Garde de sécurité pénitentiaire (DG/GSP) a organisé, du 16 au 18 juillet à Koudougou, un atelier de formation sur le concept et intégration du genre dans l'administration pénitentiaire.

Cet atelier, selon ses organisateurs, entre en droite ligne dans la Politique sectorielle de justice et des droits humains. Il s'inscrit dans un processus engagé par la DG/GSP en vue d'intégrer le genre dans son organisation et son fonctionnement.

Pour le ministre de la Justice, Bessolé René Bagoro, son département a engagé une étude diagnostique assortie de l'élaboration d'un plan d'actions pour la prise en compte du genre dans l'administration pénitentiaire au Burkina Faso.

Toutefois, il a souhaité le soutien du ministère en charge de la femme pour rendre effective cette étude afin que l'administration pénitentiaire soit « assez respectueuse » des droits des catégories spécifiques telles que les femmes et les mineurs.

Aux participants, le ministre a souhaité qu'ils soient des « relais solides et stratégiques » dans la prise en compte du genre dans les politiques publiques pénitentiaires. Les travaux de la formation se sont déroulés en plénière, à travers des communications et des travaux de groupes.

En rappel, la DGGSP s'est engagée dans une dynamique qui s'est traduite notamment par la création récente d'un service de la promotion genre dont la mission principale est de faciliter la mise en œuvre de la PNG dans l'ensemble des services de l'administration pénitentiaire à travers la promotion de l'égalité des sexes, la lutte contre la discrimination et toutes les formes de violences basées sur le genre.

Il est donc apparu nécessaire à la GSP, de renforcer les capacités des directeurs et chefs de division sur le concept et ses implications ; d'où la formation de Koudougou qui devrait leur permettre de bien maîtriser leurs rôles et responsabilités pour une meilleure prise en compte du genre dans les stratégies et programmes de l'administration pénitentiaire.

Aussi, la formation a pour but de renforcer leurs capacités en vue d'une meilleure prise en compte de la dimension genre dans les stratégies et programmes de l'administration pénitentiaire. Elle visait ainsi à doter les participants d'une meilleure connaissance du concept genre et à leur permettre de comprendre leurs rôles et responsabilités dans la mise en œuvre effective de la PNG.