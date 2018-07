Afrique: COSAFA U-17 - Cascade de buts à Maurice

Rappelons que 12 équipes prennent part au tournoi de l'Afrique australe. Le premier de chacune des trois poules ainsi que le meilleur deuxième seront qualifiés pour les demi-finales et que le vainqueur final disputera la CAN Total U-17 l'année prochaine en Tanzanie.

La cadence était trop élevée pour les insulaires qui allait concéder un quatrième but à la 38e minute. La suite fut, hélas pour eux, cruelle pour les Seychellois qui allaient concéder quatre nouveaux buts au cours de la seconde moitié de la rencontre. En vedette dans l'équipe des Baby Warriors, Pius Tjiueza, auteur de quatre buts et Tyrin George avec trois buts.

Fou, fou, fou. Le championnat de la COSAFA U-17, qualificatif pour la CAN de la catégorie a connu un départ foudroyant, comme on en voit rarement. Imaginez qu'après vingt minutes de jeu lors du match d'ouverture entre la Namibie et les Seychelles, chaque équipe avait déjà marqué trois buts.

