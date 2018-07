Cote d'Ivoire: Intelligence économique - L'AIFIE et VIP unissent leurs forces

L'Association internationale francophone d'intelligence économique (Aifie) et le Think tank Vigilances, intelligences et prospective (Vip) décident désormais de collaborer.

Les deux organisations par le truchement de leurs premiers responsables respectifs, Philippe Clerc et Marc Amand, ont paraphé un accord de partenariat à Casablanca au Maroc, selon un communiqué transmis à fratmat.info ce jeudi 19 juillet 2018.

Il s'agit pour ces deux associations de mettre en place un partenariat en matière d'intelligence économique et territoriale, et de prospective en vue d'un développement économique et culturel de l'Afrique.

Ce partenariat signé le 19 juin, se traduira par «la promotion et la mobilisation des moyens, outils et méthodes nécessaires à la réalisation des projets engagés en matière d'intelligence économique», précise le document.

Vip se veut un centre d'intelligence économique travaillant sur des thématiques telles que la diplomatie des territoires, l'emploi, la sécurité globale, l'accompagnement et l'évaluation des politiques publiques, ainsi que sur les dynamiques urbaines et rurales, etc.

Quant à l'Aifie, c'est une plate-forme d'échanges, de savoir-faire en matière d'intelligence économique et territoriale dans le cadre de coopération bilatérale ou multilatérale.

Un réseau qui réunit des experts et des praticiens francophones, publics-privés, pluridisciplinaires. Il a été mis sur pied en 2008 grâce à un soutien effectif de l'ex-Secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie (Oif), Abdou Diouf.