Ile Maurice: Le pays se prépare à accueillir le président chinois

Le volume des échanges commerciaux entre le Sénégal et la Chine a connu une croissance de 158 % en… Plus »

Nommez ce que vous voulez, l'aéroport, le plus grand barrage de l'île, les plus grandes routes, le siège de la radiotélévision nationale, des stades, la smart city de JinFei qui est en chantier, le Made in China s'impose dans le paysage mauricien.

La presse locale fait état d'une pression organisationnelle sans pareille sur le personnel aéroportuaire et les fonctionnaires pour accueillir cette délégation avec la plus grande efficacité.

Flattée par cette visite, Maurice mobilise en ce moment ses plus grands et petits services pour accueillir le président chinois.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.