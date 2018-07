Angola: L'Edipesca compte tripler sa capacité de stockage

Luanda — L'entreprise de distribution de poisson (Edipesca) devra tripler, dès 2019, sa capacité de stockage de vertébrés aquatiques, de 1.800 tonnes à 5.000.

C'est ce qu'indique un accord signé jeudi à Luanda par le gouvernement angolais et l'"Exim Bank", banque sud-coréenne d'exportation et importation.

Estimé à 57 millions d'USD, l'accord vise à construire de nouvelles infrastructures de traitement et de distribution de poisson, à restaurer et à moderniser l'entreprise.

Elever à 185 le nombre du personnel de l'Edipesca qui emploie actuellement 84 travailleurs, est aussi l'objectif de cet accord, a précisé le directeur-général de l'entreprise, Rafael Pascoal.

Ce financement contribuera au développement du secteur de la pêche en Angola et aux relations de coopération entre Luanda et Séoul, a, pour sa part, indiqué le directeur des Affaires africaines du département des opérations du Fonds pour la coopération et développement économique de la banque, Kevin Choi.

L'accord a été paraphé par la directrice du Cabinet d'Etude, du Plan et de Statistique du Ministère de la Pêche et de la Mer, Isabel Cristovão et par les directeurs de l'Edipesca et de la Coopération internationale du Ministère des Finances, respectivement Rafael Pascoal et Manuel Pedro ainsi que par Kevin Choi.

La cérémonie de la signature a eu lieu en présence de la ministre de la Pêche et de la Mer, Victória de Barros Neto.

Créée depuis 50 ans, l'Edipesca assure une production trimestrielle de 600 tonnes de poisson.