Togo: Forte demande pour le soja biologique

Cultivé en mode biologique, le soja est un aliment de grande qualité nutritionnelle. Sa culture repose sur deux critères essentiels un bon désherbage et la maîtrise de l'alimentation hydrique. Il se présente sous trois formes, le soja graine et ses deux produits dérivés : l'huile de soja et le tourteau de soja.

La Chine demeure le premier consommateur de soja, avec 24,92 % de la consommation mondiale, suivi des Etats-Unis avec 21,22 %, du Brésil, de l'Argentine, de l'UE et du Japon et d'autres.

Le potentiel existe et peut offrir de nombreuses opportunités à condition de fixer un cap clair et d'adapter la production aux exigences des marchés extérieurs. Enfin, le volet transformation (huile, farine, lait, fromage), toujours très rémunérateur, devra être pris en compte.

Les participants ont évoqué les moyens de développer la production bio et de profiter de la forte demande nationale et internationale même si les cours sont à la baisse

