Burkina Faso: BAD - Un prêt de 18 millions d'euros pour l'énergie

Au terme du programme, à la fin 2019, le taux d'électrification national devrait avoir atteint 25 %, contre 20,07 % en 2016. Et en milieu rural, le taux devrait même quasi doubler pour passer de 3,2 % à 6 %.En 2016, la Banque africaine de développement a lancé le New Deal pour l'énergie en Afrique, au cœur de ses High 5.

L'amélioration du cadre institutionnel et règlementaire devrait favoriser un accroissement des investissements privés dans la production et la distribution d'énergie.

Cet appui budgétaire va permettre de financer le Programme d'appui aux réformes dans le secteur de l'énergie (PARSE), dont le but principal est de créer les conditions d'un accès inclusif à l'énergie dans le pays, à travers la mise en place d'un cadre légal et institutionnel propice aux investissements publics et privés dans le secteur.Le Burkina Faso fait face à un déficit énergétique structurel qui engendre des délestages fréquents.

