Congo-Kinshasa: Atteintes aux droits de l'homme - 3 316 cas recensés au premier semestre 2018

Le conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et le conseil de sécurité des Nations… Plus »

A cela s'ajoutent les groupes armés et les milices qui sont aussi loin d'être des enfants de chœur. Ils sont responsables de près de 36% des violations documentées et de l'exécution sommaire d'au moins trois cent quatre-vingt-treize personnes, dont soixante-sept femmes. A noter cependant que la moitié des violations recensées par le BCNUDH concerne le droit à la liberté et la sécurité de la personne.

Il s'agit précisément des militaires des Forces armées de la République démocratique du Congo qui, d'après le BCNUDH, auraient commis le plus grand nombre de violations et sont responsables de près du tiers des violations documentées (1009 au total dont les exécutions extrajudiciaires de cent quarante-cinq personnes) au cours de ce semestre.

La moitié des violations répertoriées par le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme, soit plus de 1 658 cas, concerne le droit à la liberté et la sécurité de la personne.

