Angola: Le pays se propose d'éradiquer l'extrême pauvreté d'ici 2030

Luanda — L'Angola envisage d'éradiquer d'ici 2030 l'extrême pauvreté partout, qui est actuellement mesurée par le nombre de personnes vivant avec moins de 1,25 de dollar par jour, indique le rapport sur les indicateurs de référence de l'Agenda 2030 publié jeudi à Luanda.

Selon le document, l'objectif principal du développement durable est l'éradication de la pauvreté, qui constitue le point central de toute la stratégie de développement.

Parmi les priorités nationales figure la promotion de l'inclusion productive des ménages en situation de pauvreté, les retirer de cette situation et contribuer au développement local, ainsi que l'amélioration du niveau de vie des citoyens vivant dans l'extrême pauvreté par le biais de transferts sociaux.

Fournir des conseils et une assistance technique aux ménages, ainsi qu'offrir des outils, des semences améliorées et de l'eau, afin d'augmenter la production, la promouvoir le développement local inclusif du développement endogène des communautés locales, basé sur la participation, au développement des compétences et de l'initiative dans la valorisation intégrée des ressources à petite échelle et le potentiel des nouvelles technologies sont d'autres objectifs préconisés.

Selon les résultats de l'IBEP 2008-2009, environ 37% de la population vit dans la pauvreté (définie comme 4.793 Kwanzas par mois pour un adulte, revenu inférieur à un dollar par jour).

Le document note également que la proportion de personnes vivant dans l'extrême pauvreté est passée de 19,8% entre 2000-2001 à 6,0% entre 2008-2009.

Le rapport indique que près de la moitié de la population résidente (48%) vit dans la pauvreté multidimensionnelle, qui est évaluée par la santé (taux de mortalité et de nutrition), l'éducation (trois années de scolarité et quatre fréquentation scolaire) et les conditions de vie (accès à l'électricité, à l'eau potable, à l'assainissement de base, au combustible pour cuisiner, à la maison avec un sol adéquat et à la possession de biens tels que voiture, propriété, vélo, moto, radio, frigo, téléphone et télévision).

Parmi les dix indicateurs, les plus grands contributeurs à la pauvreté multidimensionnelle en Angola sont la privation en années de scolarité (16%), suivie par la fréquentation scolaire (15%) et la nutrition (11%).

Environ un quart des ménages ont des terres occupées mais sans papiers (26%), c'est-à-dire aucune documentation foncière juridiquement reconnue.

Le rapport indique qu'entre 2014 et 2015, en moyenne, une personne est décédée sur 100.000 habitants touchés par des catastrophes en 2015, 1.585 personnes sur 100.000 ont été touchées par des catastrophes.

L'Agenda 2030 pour le développement durable repose sur 17 objectifs de développement durable et 169 buts, qui doivent être mis en œuvre par tous les pays du monde, contrairement aux Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD).

L'intégration de l'Agenda 2030 dans les stratégies, plans et politiques nationaux s'articule autour des domaines thématiques identifiés dans les personnes, sur la planète, dans la prospérité, dans la paix et dans les partenariats, couvrant les préoccupations sociales, économiques et environnementales.