Cote d'Ivoire: Anacarde - La campagne de vente des plants greffés officiellement ouverte

Par ailleurs, le Conseil du coton et de l'anacarde précise qu'un bloc de 105 plants greffés par hectare doit être composé d'au moins 33 plants greffés de chacun des trois clones en diffusion (clone 24, clone 27 et clone 30).

De plus, il faut être muni d'un bon d'enlèvement établi par la zone Anader de la localité où est située la parcelle, après validation et géo référencement du site.

Cependant, pour bénéficier de ces plants, il faut être inscrit sur la liste des demandeurs de plants auprès du Centre national de recherche agronomique (Cnra), de l'Agence nationale d'appui au développement rural (Anader), des pépiniéristes, de la direction générale et des délégations régionales du Conseil du coton et de l'anacarde ou sur la liste du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole (Firca).

«Le coût unitaire du plant greffé est de 500 Fcfa livré bord pépinière et le nombre de plants requis pour un hectare est de 105, soit 100 plants greffés à planter directement et 5 de remplacement. Ainsi, le coût d'acquisition des plants greffés est de 52500 Fcfa l'hectare», précise le document.

La campagne de vente des plants de l'anacardier est officiellement ouverte depuis le 9 juillet, et elle prendra fin le 30 août 2018, indique un communiqué de la direction générale du Conseil du coton et de l'anacarde, dont fratmat.info a eu copie, ce jeudi 19 juillet.

