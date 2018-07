Maroc: Les aéroports du Royaume atteignent 10 millions de passagers au premier semestre

A noter que 88. 652 mouvements d'avions ont été enregistrés durant le premier semestre, correspondant à une évolution de 8,84% par rapport à la même période en 2017. Au cours de la même période, les parts des aéroports Mohammed V, Marrakech Menara et d'Agadir Al Massira ont été respectivement de 46,11%, 20,17% et 8,43% de ce trafic.

Selon les mêmes données, le trafic domestique a enregistré une forte croissance de plus de 15,39% par rapport à la même période de l'année passée avec 1.135.446 passagers. Et d'ajouter que l'évolution de ce segment a été remarquable au cours du mois de juin avec un taux de plus de 27,93%.

C'est notamment le cas pour l'aéroport Mohammed V qui représente 43% du trafic global et qui, selon l'ONDA, a enregistré une hausse d'environ 20,32% au cours du même mois et 5,58% pour le premier semestre, rapporte la MAP.

D'après les chiffres de l'Office, la grande majorité des aéroports a enregistré une forte croissance au cours ce mois et réalisé des taux de croissance variant entre 15,17 et 231,68%.

