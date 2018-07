Sénégal: L'Etat promet de renforcer les moyens financiers des collectivités territoriales

Il a promis, avec la collaboration du ministère chargé de la Gouvernance locale, la tutelle des mairies et conseils départementaux, de mettre en place "des mécanismes de transferts financiers", pour aider financièrement les mairies et les conseils départementaux.

Mbaye Dione, le maire de Ngoundiane, dans la région de Thiès (ouest), a proposé au ministre de l'Economie de mettre à temps le fonds de dotation des collectivités territoriales à la disposition des mairies et conseils départementaux, et de leur verser le "fonds de concours" de 40 milliards de francs CFA convenu par l'Etat et les bénéficiaires depuis avril dernier.

Il a fait cette promesse lors d'une rencontre des maires et présidents des conseils départementaux avec les responsables de la Direction générale de la compatibilité publique et du Trésor, placée sous la tutelle de son ministère.

Dakar — Le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, Amadou Bâ, a promis jeudi d'apporter "une solution appropriée" à la "lancinante question" du financement des collectivités territoriales, à l'aide de la fiscalité et de "mécanismes de transferts financiers".

