Afrique: JAJ-2018 / Hockey sur gazon (1re journée) - Défaite des Algériens face au Zimbabwe (9-0)

Alger — L'équipe nationale des garçons s'est inclinée jeudi face à son homologue zimbabwéenne (9-0) lors de la première journée de la poule A du tournoi de hockey "five" sur gazon, des 3es Jeux africains de la jeunesse (JAJ), disputée jeudi au stade Ferhani de Bab El-Oued (Alger).

Pour leur premier match officiel dans l'histoire, les Algériens ont défié une solide équipe du Zimbabwe qui espère aller loin dans la compétition. "C'est le premier match officiel de l'équipe nationale dans cette discipline. Malgré la défaite, nous sommes fiers de voir l'Algérie abriter cet évènement qui regroupe de grandes nations de la discipline notamment les Sud-Africains, champions en titre dans les deux sexes", a indiqué à l'APS, le président de la Fédération algérienne du sport pour tous (FAST), Elhadi Mossab, dont l'instance chapeaute cette discipline en Algérie.

Les Algériens se trouvent dans la poule A en compagnie de l'Afrique du Sud, de la Namibie et du Zimbabwe. La poule B est composée du Kenya, du Nigeria, de la Zambie et de l'Ouganda. "Par rapport à nous, nos adversaires ont de l'expérience et la culture du hockey. Nos jeunes ont fait une belle prestation pour leurs débuts en compétition, je pense que s'ils avaient joué des matchs amicaux auparavant, le score aurait été moins lourd. Ca reste une participation encourageante", a ajouté la même source.

Pour le compte de la seconde journée, prévue vendredi, les Algériens croiseront le fer avec la Namibie (11h00). A l'issue de la phase de groupes, le premier de la poule A affrontera le quatrième de la poule B, le second de la poule B sera opposé au troisième de la poule A, le deuxième de la poule A face au troisième de la poule B et le premier de la poule B jouera contre le quatrième de la poule A. Chez les filles, les Algériennes ont connu le même sort que leurs compatriotes en s'inclinant lourdement face aux Sud-Africaines, championnes d'Afrique en titre (19-00).

Lors de la seconde journée, programmée vendredi, les Algériennes seront opposées au Nigeria (16h00). Outre l'Algérie, le tournoi des dames regroupe cinq autres nations. Il s'agit de l'Afrique du Sud, du Ghana, du Nigeria, de la Namibie et du Zimbabwe. Ce tournoi devait regrouper initialement huit nations avant le retrait du Botswana et du Kenya. Après le déroulement de la phase de poules, le leader et son dauphin affronteront respectivement le quatrième et le troisième en demi-finales, alors que le cinquième et le sixième s'affronteront pour un match de classement. Les deux finalistes chez les garçons et les filles valideront leurs tickets pour les Jeux Olympiques de la jeunesse, prévus au mois d'octobre prochain en Argentine.