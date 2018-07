Tunisie: Junior signe au ST

Après les soubresauts de ces derniers jours, la FTF a pris les devants et annoncé dans la foulée le… Plus »

La Jeunesse Sportive Kairouanaise tiendra une assemblée générale élective au mois de septembre prochain. Le comité directeur de la formation kairouanaise a connu ces dernières semaines plusieurs démissions, ce qui a poussé son président Hafedh Allani à former un comité restreint pour continuer à diriger l'équipe. La Jeunesse Sportive Kairouanaise avait connu une saison 2017-2018 très difficile avec plus de 20 grèves des joueurs pour des raisons financières.

Les Clubistes étaient menés par deux buts à zéro avant de réussir à revenir au score. Les deux réalisations clubistes ont été inscrites par Bilel Khefifi et Sami Hammami aux 37e et 92e minutes.

Le ST a été accroché au cours d'une rencontre amicale disputée face à la formation algérienne de l'Association Sportive d'Aïn M'lila. Les deux formations se sont séparées sur un score de parité d'un but partout. Le but du Stade Tunisien a été inscrit par Youssef Trabelsi à la 10e minute.

