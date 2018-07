Cote d'Ivoire: Inondation à Agboville - La ministre Mariatou Koné apporte le soutien de l'État d'une valeur de 22 millions FCFA

«Je suis venue vous soutenir au nom du Président Ouattara et du gouvernement par rapport au sinistre dû à l'inondation de plusieurs quartiers d'Agboville. Une forte délégation du ministère de la Santé m'accompagne également pour vous dire "yako". Merci aux autorités préfectorales, aux élus et aux bonnes volontés qui vous ont aidés. Il y a en tout 150 familles sinistrées et parmi celles-ci 40 ont accepté de partir de leur site sauvant ainsi leur vie.

C'est un acte responsable que nous saluons. Nous exhortons les autres à en faire de même car mieux vaut prévenir que guérir. De plus, nous avons appris que chaque année la rivière "Agbo" sort de son lit... Nous sommes venus avec des vivres et non vivres d'une valeur de 20 millions de Fcfa pour les 150 familles.

Cependant, nous donnons aux 40 familles qui sont parties de leur site une enveloppe de 2 millions de Fcfa». Ces mots ont été prononcés par la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné, à la salle des fêtes de la mairie d'Agboville, le 18 juillet 2018.

C'était lors de la rencontre tenue avec les sinistrés et les autorités locales. Une rencontre qui a fait suite à la visite des lieux où l'émissaire du gouvernement a pu constater l'ampleur des dégâts.

La ministre de Solidarité a ensuite déploré les installations et constructions anarchiques auxquelles s'ajoute l'incivisme des populations qui s'y trouvent encore. «L'État fait son travail, prenez aussi vos responsabilités», a-t-elle invité. Aussi a-t-elle demandé au maire N'Cho Acho Albert de trouver un site de recasement des familles.

Le maire a salué l'élan de solidarité du gouvernement avant de préciser que ce sont au total 5 quartiers qui sont sinistrés, à savoir Artisanal, Kouakoukro, Montaigne 2, Gantois et Dioulakro. Ensuite, il a promis tout faire pour recaser les familles sinistrées.

Quant à Kanga Yao, chef du quartier Artisanal, il a, au nom des sinistrés, salué l'acte de générosité du gouvernement avant de préciser: «chaque année, le quartier Artisanal subi des inondations dues à la sortie de la rivière "Agbo" de son lit...».