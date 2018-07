Tunisie: Explorer les nouvelles opportunités africaines

Répondant aux dernières évolutions et tendances du secteur pétrolier et gazier africain, Africa Oil Week, en tant que sommet très reconnu, permettra d'explorer et de faciliter de nouvelles opportunités, mais aussi de nouveaux partenariats et accords, notamment grâce à la mise en place d'une exposition dynamique et d'un panel sans précédent d'événements de réseautage.

La programmation rassemble plus de mille participants clés et décideurs du secteur pour discuter des choix de forage, de sous-traitance d'exploitation, la présentation des données et des nouveaux modèles de financement adaptables aux nouvelles entreprises énergétiques.

Annonces inédites

Etant donné que de nombreuses régions d'Afrique continuent de montrer un intérêt certain pour cette industrie, Africa Oil Week développe une approche exclusive du secteur et proposera de fascinants débats entre les parties prenantes des territoires les plus attractifs du continent. Les délégués à l'événement découvriront des annonces inédites et de première main et participeront à la présentation d'informations brevetées au sujet de projets transformationnels, des ventes aux enchères et des projets de sous-traitance d'exploitation.

Africa Oil Week est aussi une semaine de réceptions et d'événements sociaux permettant une mise en réseaux continuelle. C'est une occasion unique donnée aux visiteurs de rencontrer les décideurs du secteur global qui cherchent à développer et à diversifier leur portfolio de l'industrie pétrolière en amont.

Africa Oil Week est largement soutenu par l'industrie comme le montre la présence de Tullow Oil comme sponsor majeur du Sommet. Paul McDade, PDG de Tullow Oil, a déclaré : « Africa Oil Week est l'événement le plus important de notre année. Nous sommes très engagés dans le futur des énergies en Afrique et nous sommes très heureux de participer au sommet cette année aux côtés de nombreuses compagnies majeures, d'exposants et d'intervenants, tous focalisés eux aussi à aider l'Afrique à développer son plein potentiel en la matière. ».

Le programme ministériel et VIP préparé pour cette 25e édition sera inauguré par M. le ministre de l'Energie pour le gouvernement sud-africain, M. Jeff Radebe, tandis que la cérémonie d'ouverture sera opérée par la Première Ministre de Cap-Occidental en Afrique du Sud, Mme Helen Zille.

Le Sommet accueillera deux panels ministériels durant lesquels M. Radebe sera rejoint par les ministres du Ghana, du Niger, de l'Ouganda, de Gambie, du Nigeria, du Mali, de la République du Congo et de Guinée. Ils prendront place sur scène afin de démontrer l'attraction de leurs propres territoires pour les opérateurs et investisseurs internationaux, mais également pour souligner leurs différentes stratégies nationales concernant le secteur pétrolier et gazier.

En outre, le sommet proposera également des sessions-clés répondant à des sujets majeurs du développement africain tels que les systèmes de gouvernance et de régulation, un aperçu approfondi sur la production pétrolière, la transition énergétique, les Fusions-Acquisitions opérées dans l'industrie, les capacités de développement et d'égalité des sexes, l'avancement sur le gaz naturel et la monétarisation du gaz.

En parallèle des sessions plénières du Sommet, Africa Oil Week présentera son Prospect Forum. Co-produit et tenu en partenariat avec l'Association américaine des géologues pétroliers (American Association of Petroleum Geologists - AAPG) et supporté par PVE Consulting, le Prospect Forum est une plate-forme unique dédiée aux Compagnies pétrolières indépendantes, aux Compagnies de géo-service et aux Compagnies pétrolières nationales afin de présenter leurs opportunités de sous-traitance d'exploitation les plus attractives ainsi que leur vision sur les bassins pétroliers du continent.