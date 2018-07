Maroc: Suleiman Zanfari décroche le podium au Trophée Académie CIK-FIA

Après sa victoire au Championnat d'Italie une semaine plus tôt, Suleiman Zanfari est resté dans cette même dynamique lors de la deuxième des trois épreuves du Trophée Académie CIK-FIA 2018. L'espoir du Maroc en sport automobile a dignement représenté les couleurs de son pays et de la FRMSA (Fédération Royale marocaine des sports automobiles). Les points marqués sur le circuit de Lonato, notamment lors de la finale achevée en 3e position, lui permettent d'espérer un classement flatteur dans ce trophée FIA de référence mondiale en karting.

Le drapeau marocain a flotté sur le podium du Trophée Académie au Grand Prix d'Italie ! Un fait marquant que l'on doit à Suleiman Zanfari (tout juste âgé de 13 ans), particulièrement rapide, inspiré et déterminé.

Ce Trophée a la particularité de mettre à l'épreuve de jeunes pilotes issus de nombreux pays (37 au total) au volant de karts de type OK-Junior identiques pour tous. Ce sont le talent du pilote, sa motivation et sa sensibilité dans la mise au point du matériel qui font la différence.

Sous une forte chaleur, la progression de Suleiman Zanfari a été méthodique et remarquée. Dans les manches de qualification, il termine successivement 5e, 3e et 5e, signant au passage un meilleur tour en course. En finale, il réussit un magnifique début de couse et pointe rapidement en 4e position. "Les trois premiers avaient pris de l'avance, mais j'ai poussé autant que j'ai pu pour opérer la jonction", a commenté Suleiman.

Concentré sur son objectif de podium, il réussit un magistral dépassement sur le Français Sami Meguetounif au niveau de la chicane pour le gain de la 3e place.

"Cette saison, je suis vraiment fier d'avoir été choisi par la FRMSA pour représenter le Maroc dans cette grande compétition internationale. Aller chercher ce podium me tenait à cœur. Je suis 5e au classement provisoire de ce trophée et je compte bien mettre à profit la dernière course en Belgique pour terminer dans le Top 3 final."

Suleiman, pilote Lotus Kart en 2018, a tenu à remercier son coach Karol Basz, champion du monde de Karting 2015, et Gabriele Bassetta, technicien de grande valeur, pour leur précieuse aide.