Algérie: Plus de 530 hectares récupérés à Alger depuis le lancement des opérations de relogement

ALGER - Les opérations de relogement à Alger ont permis, depuis leur lancement en juin 2014, la récupération de plus de 530 hectares de terrains affectés à la réalisation de quotas supplémentaires de logement, d'espaces verts et de différents projets de développement.

S'exprimant en marge des travaux de la session ordinaire de l'Assemblée populaire de wilaya (APW) consacrée à l'adoption du budget supplémentaire de la wilaya au titre de l'exercice financier 2018, le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, a précisé qu'avec la 24e opération de relogement à Alger, près de 534 hectares d'assiettes foncières ont été récupérées et affectées à la réalisation de quotas supplémentaires de logement et à la création d'espaces verts et de différents projets de développement.

Sur un total de 84.000 unités de logement consacrées à la wilaya, 45.000 unités ont été réalisées, suivant ainsi le recensement de 2007 qui a révélé le besoin des habitants de la wilaya en 72.000 unités de logement, a ajouté le wali. Une importante superficie d'assiettes foncières récupérées a été affectée à la réalisation des projets du secteur de l'Education et qui comprend plusieurs structures éducatives qui ont été dégelées en vue de faire face au phénomène de surcharge des classes observé dans les établissements de la wilaya, a fait savoir le wali avant de souligner que 16 groupes scolaires sont en cours d'équipement.

S'agissant du déroulement du Plan stratégique de modernisation de la capitale, M. Zoukh a évoqué un nombre d'axes du plan en cours de réalisation, à l'instar de la réhabilitation du vieux bâti , exigeant, toutefois, l'inscription de ce dossier à l'ordre du jour des travaux de l'APW, tout comme le dossier des établissements éducatifs en vue de fournir les données y afférents. M. Zoukh a également évoqué le dossier de plan urbanistique qui comprends les plans d'occupation du sol, lesquels ont été "réellement" lancées et enregistrent un avancement remarquable.

Il a affirmé qu'un axe important relatif au même plan était en cours de réalisation portant sur "la flexibilité urbaine" et qui vise à se préparer à toute catastrophe éventuelle (séismes, glissements de terrain et de construction dans des régions déterminées) afin de parvenir à des recommandations techniques permettant de gérer ces catastrophes et diminuer leurs dégâts.

S'agissant de la mise en demeure reçue par les services de la wilaya concernant deux membres de l'APW, M. Zoukh a indiqué que les affaires internes de l'Assemblée ne doivent pas être débattues en plénière, relevant l'importance de respecter les décisions de la justice qui demeurent souveraines. Il a ajouté que les différentes formations politiques sont appelées à s'associer sous la coupole de l'APW au service du citoyen, et ce, en vue de contribuer au développement de la capitale et à la concrétisation des projets de son plan stratégique qui s'étale jusqu'à 2035.

Pour sa part, le président de l'APW d'Alger, M. Abdelkarim Bennour a rappelé qu'un "arrêt conservatoire" a été rendu récemment contre deux membres de l'APW d'Alger en vertu des mises en demeure de la justice, relevant que ces deux membres ne seront remplacés actuellement qu'après le verdict de la justice.