Maroc: Les photographies picturales du Norvégien Anders Vind sous les feux des projecteurs à Essaouira

Le vernissage d'une exposition singulière de "photographies picturales" de l'artiste norvégien, Anders Vind, a eu lieu mardi soir à Essaouira et ce, en présence de plusieurs artistes, intellectuels, acteurs associatifs et visiteurs de la cité des Alizés. Visible jusqu'au 28 juillet courant aux cimaises de l'espace d'exposition baptisé "Tayeb Saddiki" relevant du Centre culturel "Dar Souiri", cette exposition est intitulée "Dreamréality".

Cette collection riche en couleurs, donne à voir et apprécier une quarantaine d'œuvres artistiques (photographies) de Vind, en grande majorité centrées sur la nature, mais aussi sur les animaux avec qui, l'homme partage la vie sur cette planète.

Dans son travail singulier et de toute beauté, Anders Vind met en lumière également, en toute subtilité et finesse, le mouvement des êtres humains dans plusieurs cités, tout en fixant son zoom, avec brio, sur les diverses architectures qu'offrent ces espaces authentiques à travers le monde.

Il s'agit d'un travail de photographie artistique vivement apprécié et appréciable, compte tenu de la singularité des formes et des couleurs que fait harmoniser Vind dans ses photos où, à travers une seule image, se font composer et intégrer 2 ou 3 photos, le temps de montrer la similitude de la vie naturelle que nous partageons tous à travers le monde.

Via cet art de photographie picturale, Anders Vind illustre ainsi, sa sensibilité singulière, tout en offrant aux aficionados de la photographie parmi les plus avertis, cette opportunité si "heureuse" de partir dans un périple magique entre le rêve et la réalité, entre la mort et la vie, entre l'obscurité et la lumière et entre "être ou ne pas être", tout en s'infiltrant à l'intérieur de la vraie question de notre existence dans ce monde.

Se déplaçant entre plusieurs pays, dont la Norvège, le Maroc, le Népal, le Pérou, le Cambodge, Anders Vind nous présente cette même nature que nous découvrons, tout en réalisant que nous mélangeons, dans une entente et symbiose inouïes, différentes images, sur la même photo, celle unique. A partir de cet instant, le voyage prend une autre dimension dans notre esprit : Nous sommes ici et partout ailleurs, en tant qu'humains, le même être humain, appréciant la vie sans avoir peur de la mort, et épousant le meilleur rêve dans la simple réalité que nous vivons.