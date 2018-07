Togo: La C14 n'a pas foi au régime de Faure pour le "respect des recommandations de la CEDEAO"

Les consultations entre une délégation de la Cedeao et les protagonistes de la crise togolaise ont pris… Plus »

En attendant que cette détermination ne s'affiche une nouvelle fois lors des meetings prévus dans plusieurs villes du Togo cette semaine et celle prochaine, le Général Francis Béhanzin, rencontre également délégation gouvernementale et du parti au pouvoir.

Mais en réalité, ce n'est pas ça. 12 avaient déjà fait l'objet de libération provisoire de manière judiciaire et il n'y a en réalité que 7 personnes qui sont libérées depuis le passage des chefs d'Etat facilitateurs », c'est ce qu'a indiqué le Chef de file de l'opposition, et président national de l'ANC (Alliance Nationale pour le Changement), Jean-Pierre Fabre.

A la sortie des discussions bilatérales entre l'émissaire de la CEDEAO et la délégation de la Coalition des 14, les membres de la délégation ne se sont privés de confier à la presse leur analyse de situation et ce qu'ils ont pu dire à ce dernier. « Il y a 57 personnes qui restent encore à être libérées et le gouvernement dit qu'il a libéré 19 personnes.

