Maroc: Six jeunes Marocains bénéficieront de bourses d'études et de stages au Japon

Six jeunes Marocains ont été sélectionnés pour participer au programme de coopération japonaise "African Business Education Initiative for the Youth" (ABE Initiative), en vertu duquel ils bénéficieront de bourses d'études pour poursuivre une formation académique supérieure (Master) "de qualité" dans des universités du Japon, complétée par des stages au sein d'entreprises dans le même pays.

Annoncée par le Premier ministre japonais lors de la 5è conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD V) qui s'était tenue à Yokohama en 2013, l'ABE Initiative vise notamment à apporter un soutien au jeune personnel ayant le potentiel de contribuer au développement des industries africaines. Les six jeunes bénéficiaires, qui vont intégrer des universités au Japon en septembre 2018, représentent la quatrième promotion de participants à ce programme. Dans ce cadre, 16 bourses ont été octroyées à des étudiants marocains au titre de l'année 2015-2016, 28 pour 2016-2017 et 14 pour 2017-2018.

Dans une déclaration à la MAP en marge d'une réception organisée à Rabat, en l'honneur des bénéficiaires, l'ambassadeur du Japon au Maroc, Takuji Hanatani, a indiqué que ce programme a pour but notamment de permettre à ces jeunes de développer des compétences efficaces afin de pouvoir apporter leur contribution dans des domaines variés.

Il a émis le souhait de voir ces jeunes apporter une contribution constructive au développement socioéconomique durable dans le Royaume, grâce à l'expérience qu'ils vont acquérir à la faveur de ce programme.

Ont pris part à cette réception les représentants du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et du ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le représentant résidant de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) au Maroc, les représentants d'universités marocaines et des chefs d'entreprises japonaises implantées dans le Royaume ainsi que les anciens lauréats de ce programme.

Selon un document remis aux médias à cette occasion, le programme "ABE Initiative" s'inscrit dans le cadre de la vision du Japon qui consiste à soutenir et promouvoir la croissance de 54 pays d'Afrique par le développement des ressources humaines dans les domaines d'activité stratégiques, conformément à la politique nationale de chaque pays.