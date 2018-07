Algérie: Terrorisme - Tous les pays qui y font face peuvent s'inspirer de l'expérience algérienne

M. McAllister a indiqué avoir discuté avec M. Bedoui de l'approche algérienne dans la résolution des crises et sa politique de non-ingérence, l'immigration clandestine sur laquelle "il y a un bon niveau de coopération", ajoutant avoir égale ment évoqué les questions liées à la sécurité et à la réforme de l'administration publique.

"L'Algérie a vécu, il y a 20 ans, une situation très difficile et a pu relever le défi de la lutte contre le terrorisme et je pense que tous les pays qui y font face peuvent tirer des enseignements de l'expérience algérienne ", a déclaré à la presse le responsable du Parlement européen au terme de son entretien avec le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui.

