Algérie: JAJ-2018/Judo - Les Algériens dominent les épreuves individuelles avec 7 médailles

Lors de la précédente édition des JAJ, les judokas algériens avaient remporté un total de 4 médailles (3 or et 1 argent). Les autres finales de la journée ont été remportées par la Tunisiens Rania Harbaoui (-44 kg) et Alaeddine Benchalbi (-55 kg), les Marocains Yassine El Ataoui (-81 kg) et Oulaya Khairi (-78 kg), et l'Egyptienne Salma Abdellah (-63 kg), Les épreuves individuelles de judo des JAJ-2018, ont regroupé 74 athlètes, dont 35 filles issue de 28 pays. L'épreuve par équipes se déroulera vendredi à la salle Harcha.

Les médailles d'or algériennes ont été remportées Bouchkif Nihel (-52 kg), Dris Messouad Redouane (-66 kg) (bien Dris Messaoud Redouane) et Abdellah Remouche (-100 kg). Bouchkif qui a battu en finale la Tunisienne, Chayeb Amani, n'a pas caché joie après avoir décroché la médaille d'or de la catégorie (-66 kg). "Je suis très contente de cette victoire d'autant plus qu'Amani m'avait battu lors de l'Open de Tunis. C'était une finale difficile mais j'ai réussi à gagner par Ippon.

