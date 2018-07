Tunisie: Pour tous les goûts

En fait, a-t-il poursuivi, trois espaces à savoir le nouveau théâtre de plein air de Sousse (6.000 places environ), sis à la Cité olympique et inauguré récemment par le ministre des Affaires culturelles, Mohamed Zine El Abidine, le théâtre de plein air de Sidi Dhaher et le musée archéologique de la ville abriteront les 24 représentations programmées lors de cette session.

«Malgré les contraintes budgétaires, nous avons obtenu une subvention du ministère des Affaires culturelles, estimée à 250.000 dinars, ainsi qu'une aide financière de 40.000 dinars». Il a ajouté que les prévisions budgétaires de cette session sont aux alentours de 800.000 dinars, soit le double du budget de la session précédente.

«Ce qui nous a permis de programmer des soirées artistiques qui seront bien appréciées par le public, dont les spectacles d'Amina Fakhet et de Marcel Khalifa qui se produiront respectivement le 27 juillet au théâtre de plein air Sidi Dhaher et le 29 juillet au nouveau théâtre de plein air».

Il est à noter que les artistes Lamine Nahdi et le comédien Taoufik El Bahri ont présenté, lors de ce point de presse, leurs spectacles respectifs (El Mekki wa Zakia, 28 juillet au théâtre Sidi Dhaher et Lemdak, 4 août au théâtre Sidi Dhaher). A signaler que le comité du festival n'a pas pu programmer la vedette irakienne Kadhem Essaher, vu le cachet demandé (460.000 dinars).

Pour le reste du programme, les rappeurs Vald (France), Balti et Hammouda (Tunisie) ont été respectivement programmés les 1er et 2 août au nouveau théâtre de plein air de Sousse.

Tandis que les chanteurs Adnène Chaouachi et Chedly Hajji, la troupe Ziara, et la pièce théâtrale «Mme Kenza 2» de Wajiha Jendoubi ont été programmés respectivement pour les 18, 20 et 24 juillet à Sidi Dhaher.

La vedette Yosra Mahnouch, la pièce théâtrale «El Maghroum yejaded», Lotfi Bouchnaq, la soirée animée par Tahar Guizani, les chanteurs Zied Bourji (Liban), Mortadha (Tunisie), Zied Gharsa, Wafa Harbaoui, le one man show de Karim Gharbi ont été prévus respectivement les 30 et 31 juillet et les 5, 6, 9, 11, 13, 14 et 17 août à 22h00 dans l'un des trois espaces précités.

La comédie musicale pour enfants «La petite sirène Mayar» a été programmée pour le 12 août à Sidi Dhaher à partir de 21h00. Tandis qu'un long métrage et 4 courts métrages seront projetés respectivement les 15 et 16 août au musée archéologique de Sousse.

La soirée de clôture, prévue le dimanche 19 août à Sidi Dhaher à 22h00, sera animée par les artistes Hatem Hmila (Tunisie) et Orhan Osman (Grèce).