Tunisie: Une trêve et ça repart

Parfois, certains «conflits» deviennent nécessaires pour faire avancer les choses. Mais entre un désaccord professionnel et respectueux, et les portes claquées et les insultes... il y a une marge à conserver. Le football, et tout particulièrement la sélection, canalisent les tensions.

Autant ils incarnent des priorités, autant la hiérarchie n'est pas établie à l'avance. Souvent les esprits s'échauffent exagérément. Nombre de crises et de tensions apparaissent du fait d'un manque de communication. Plus controversé que le football, cela n'existe pas. Aucun sport, qui fait appel à l'assentiment et l'enthousiasme, n'est aussi médiatisé.

Provoquer le conflit plutôt que de l'anticiper est une caractéristique assez tunisienne. Les différents protagonistes ne diffusent pas une bonne image à travers leurs multiples allégations. Il nous semble que certains soient à présent définitivement, ou presque, intégrés dans la sphère des affrontements et des altercations de tout bord. Tous les aléas et les dépassements qui en découlent nous amènent à nous interroger sur les intentions et les motivations qui les font courir. Encore et toujours.

Le gel des activités de quatre membres fédéraux, qui seront suspendus pour une période de deux mois et qui devraient comparaître devant une commission fédérale pour répondre de leurs actes, ne fait qu'aggraver le malaise au sein de la FTF. Plus on se laisse entraîner dans une spirale de conflit au quotidien, plus il devient difficile de gérer avec calme et sagesse cette dissension tout autour du bureau fédéral.

Apaiser les tensions serait-il d'abord une affaire de communication ? La plupart du temps, la gestion d'une crise ne se limite pas à faire de la communication. Lorsque la tension révèle un mal-être, des difficultés d'échange et de point de vue, l'on doit être capable de trouver des solutions concrètes. La communication demeure cependant la clé pour gérer les émotions avec professionnalisme. Une qualité des plus essentielles pour des responsables apaisants et... apaisés. Chaque responsable est appelé de là où il est à prendre du recul tout en manifestant sa compréhension.

On le sait déjà : lorsqu'on ne sent pas bien, on perd rapidement le contrôle de ses émotions, ce qui peut conduire à utiliser des mots très durs, qui souvent dépassent les pensées et exacerbent la tension.

De la même manière qu'une règle est indispensable pour faire partie d'une instance sportive et fédérale, il est important de fixer des règles de savoir-être et de savoir-vivre au sein d'un groupe. Cela évitera que la situation dégénère, et que toute l'instance perde de sa crédibilité à l'égard de l'opinion publique.

Le répit pourrait faire le plus grand bien aux têtes et aux corps. Tourner la page, serait-ce une lourde mission difficile à assumer ? Casser une spirale négative, histoire d'apaiser les tensions et penser aux nouvelles exigences de la sélection.

La trêve fait souvent beaucoup de bien. Il arrive un jour où il faudrait bien couper, s'arrêter. On cherche des compromis et il est possible de les trouver. La FTF et son bureau fédéral ont besoin de se régénérer professionnellement et mentalement. Le plus important, c'est l'avenir. Mais au-delà de ça, il faut l'état d'esprit. On est dans le dur, en difficulté et il faut se battre contre tout cela.