Mali: Présidentielle- Ibrahim Boubacar Keïta en campagne à Kidal

Le Mali compte plus de 3 000 000 de ressortissants en Côte d'Ivoire avec un peu plus de 550 000 électeurs.… Plus »

« On verra. Ni en 2013, ni en 2016, tous les bureaux de vote ont opéré. Ils ont opéré dans une proportion supérieure à 90 % cependant. Donc voilà, on est tous conscients qu'il y a des problèmes de sécurité. Il y a un dispositif de sécurité et de sécurisation qui a été établi », détaille Martin Nadon.

« On attend ici bien sûr les bulletins de vote, bien sûr les listes électorales, les listes d'émargements, les PV vers les régions de Tombouctou et de Gao », explique Martin Nadon, le directeur de la division électorale de la Minusma.

Depuis juin, les Nations unies ont transporté environ 70 tonnes de matériel électoral. D'abord les cartes d'électeurs dans la région de Mopti et au Nord, puis depuis le 18 juillet le matériel sensible.

