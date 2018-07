Tunisie: Salah Mejri partage le rêve de réussite des jeunes

L'international tunisien de basket-ball évoluant au Dallas Mavericks a été l'invité d'honneur du nouveau Complexe de la jeunesse de la Cité Ettadhamen dans le cadre d'une visite de soutien aux associations actives dans le domaine de la jeunesse et du sport dans cette localité de la capitale.

Cette visite organisée par l'US Aid en partenariat avec la Ligue de basket-ball américaine (NBA) et la collaboration de l'Association Sports et Loisirs Ettadhamen a permis à Salah Mejri de partager avec les jeunes de ce quartier populaire ainsi que celui de Douar Hicher et un groupe de jeunes de Sidi Bouzid et du Kef, bénéficiaires du projet de soutien aux associations locales, la joie de jouer au basket et le plaisir des loisirs en prenant part à des ateliers sportifs, dont le basket-ball.

Le pivot de Dallas Mavericks a souligné lors d'une conférence de presse tenue à cette occasion, en présence de représentants de l'Agence américaine de développement international (Usaid), de responsables du service médiatique et culturel de l'ambassade US en Tunisie, de membres de l'association Sport et Loisirs Ettadhamen, ainsi que d'un groupe de jeunes bénéficiaires du programme de soutien, l'importance de telles initiatives «pour leurs dimensions humanitaires et caritatives profondes dans l'encadrement des jeunes de toutes catégories, en mettant en place un cadre approprié à la pratique du sport et de l'éducation physique avec l'apport de l'équipement sportif nécessaire».

Mejri a indiqué que le programme «juniors NBA camp» lancé en Tunisie depuis trois ans «a contribué à détecter plusieurs talents de basket-ball, dont certains ont été pris en charge et accueillis aux Etats-Unis pour les aider à se forger une carrière de basketteurs, en leur accordant une bourse de 30 à 50 mille dollars pour des études et des entraînements, parmi lesquels figure le jeune Wassef Methnani qui a été convoqué récemment en sélection de Tunisie».

«Ce programme ouvre la voie de l'espoir et contribue à l'émergence de champions du futur et devrait accueillir cette année trois jeunes joueurs tunisiens prometteurs pour les aider à s'épanouir davantage en basket-ball», a-t-il précisé.

Mejri a indiqué qu'il est tout à fait disponible pour exploiter ses relations internationales dans le domaine du basket-ball pour concrétiser l'idée de création d'une académie en Tunisie rattachée au NBA «s'il existe, bien sûr, une réelle volonté de la Fédération tunisienne de basket-ball et de l'autorité de tutelle de faire aboutir ce projet prometteur».