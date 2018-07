Ile Maurice: Chambre de commerce australienne à Maurice - Pour renforcer les liens commerciaux entre les deux pays

La chambre de commerce explique que Maurice est l'«entry point» qui permet l'investissement australien en Afrique. «L'AustCham Mauritius sera un facilitateur important pour la croissance des relations commerciales et du commerce entre l'Australie et Maurice. La création de cette Chambre est opportune car les deux pays peuvent bénéficier de ces relations», a déclaré Graeme Robertson, le président d'AustCham Mauritius.

Intensifier les relations commerciales entre Maurice et l'Australie. C'est dans ce but que les représentants des deux pays ont procédé à l'inauguration d'une Chambre de commerce Australienne à Maurice. Celle-ci s'est tenue ce jeudi 19 juillet, à l'hôtel Labourdonnais, en présence du ministre Ivan Collendavelloo ; du haut-commissaire de l'Australie à Maurice, Jenny Dee ; et de Graeme Robertson, le président de la chambre de commerce australienne. Baptisée l'AustCham Mauritius, cette plate-forme devrait renforcer les liens entre les deux pays.

