Ile Maurice: Changements au CSR - L'avenir de 18 fondations d'entreprises privées menacé

Le ministère des Finances ne compte pas faire marche arrière, malgré les critiques. Il assure que les changements annoncés visent à promouvoir la transparence et une meilleure répartition des fonds aux ONG. Il y avait une «perception que certaines ONG étaient plus privilégiées que d'autres».

Le Chief Executive Officer de Business Mauritius, Kevin Ramkaloan, dit espérer davantage de discussions avec le ministère des Finances, afin d'avoir une meilleure visibilité sur la question. Et, surtout, une solution pour permettre aux entreprises et à leur fondation de respecter les engagements déjà pris.

Le secteur privé dit attendre les consultations avec la National CSR (NCSR) Foundation et le ministère des Finances sur la nouvelle politique et les nouvelles directives, annoncées dans l'exercice budgétaire 2018-2019, avant de décider de la marche à suivre. Au niveau du Mauritius Council of Social Service (MACOSS), les réunions s'enchaînent avec les membres pour dissiper toute confusion. Une rencontre est prévue avec la NCSR Foundation demain.

L'avenir de 18 fondations d'entreprises privées est menacé. Le dernier Budget a modifié l'allocation des fonds de la Corporate Social Responsibility (CSR), ce qui fait que les compagnies remettent moins d'argent aux fondations. Du coup, ces dernières s'impliquent dans moins d'activités ; elles s'inquiètent donc pour le sort de leur personnel. Malgré les protestations de Business Mauritius, le gouvernement campe sur sa position et devair rencontrer ce jeudi 19 juillet les organisations non gouvernementales (ONG) qui demandent un financement.

