Afrique du Nord: La Tunisie à l'honneur

Réagissant à cette initiative, Azdine Ben Yacoub nous a déclaré : «Tout cela est de bon augure. Il représente un vecteur de motivation et de mobilisation pour le sport tunisien, pour la boxe tunisienne et pour le tourisme tunisien».

Des liens d'amitié avec d'autres nations présentes ( France, Chine, Croatie, Serbie, Brésil, Iran, Bulgarie, Italie, Finlande, Allemagne, Népal, Grande-Bretagne, Espagne, Slovénie... ) ont été scellés et le protocole en vue de l'organisation des prochains championnats du monde fin mai 2019 en Tunisie a été signé entre Julie Gabriel, présidente de la Fédération internationale de savate (Fisav) et le président Nasreddine Nsibi, en présence de Gilles Le Duigou, vice-président de la Fédération française, de Joël Dhumez, président de la Fédération française de savate, de Rodolphe Redon, président de la Confédération européenne de savate, et de Madame Liu, présidente de la Fédération chinoise de savate et du groupe BKS.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.