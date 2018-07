Ile Maurice: Arbitrage - Le Centre international de Maurice vole de ses propres ailes

L'arbitrage est devenu le mode usuel de résolution des litiges commerciaux, particulièrement internationaux, parce qu'il est neutre, permet des délibérations plus rapides, et parce que la sentence arbitrale peut être exécutée dans plus de 150 pays sous l'égide d'une Convention signée à New York en 1958. C'est là que le centre d'arbitrage prend tout son sens. Il sert à organiser et à institutionnaliser les procédures d'arbitrage.

Me Moollan indique qu'il est important pour Maurice de se positionner car «aujourd'hui, toutes les entités africaines, y compris les gouvernements, doivent inclure des clauses d'arbitrage dans leurs contrats parce que c'est la norme. Mais les gros cas d'arbitrage impliquant l'Afrique sont presque exclusivement jugés en Europe, chez l'adversaire et en grande majorité par des arbitres européens ou nord-américains. Pour que cette forme de résolution des litiges conserve toute sa légitimité, l'Afrique a besoin d'un lieu neutre».

La PCA est, qui plus est, habituée aux rouages de Maurice. L'instance a un rôle quasi judiciaire sous l'International Arbitration Act 2008 et est physiquement présente sur la scène mauricienne de l'arbitrage depuis 2010 quand elle a ouvert son tout premier bureau en dehors de La Haye. Ce Permanent Representative Office a été ouvert suite à la signature d'un Host Country Agreement en 2009.

Ce dernier a, notamment, eu une part active dans l'aboutissement des accords avec la LCIA et la PCA. «Pour être crédible, il faut être adossé à un organisme international de grand renom», explique-t-il. Avant de faire ressortir que bien que la LCIA ait le prestige nécessaire, elle a cependant un «caractère privé». La PCA, en revanche, «est un organisme multilatéral avec une plus grande compréhension des enjeux d'intérêt public qui sont au cœur de notre projet d'arbitrage».

Le coup d'envoi sera donné le 27 juillet. La visibilité de Maurice en tant que centre d'arbitrage international sera également appelée à s'accroître. Car le MIAC entend aussi se reposer sur le soutien de la Permanent Court of Arbitration (PCA) qui est une instance intergouvernementale réunissant 121 pays. «Ce changement est la suite logique pour le MIAC», explique le Queen's Counsel, Me Salim Moollan.

